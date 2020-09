Nicolussi Caviglia corteggiato dal Parma: i ducali insistono per avere il giovane centrocampista della Juventus

La Juventus lavora anche in uscita in questo rush finale del mercato. Oltre a Khedira, anche Hans Nicolussi Caviglia a centrocampo potrebbe cambiare maglia negli ultimi giorni della sessione estiva della campagna trasferimenti. Il giocatore classe 2000 piace a Pirlo, ma rischierebbe di avere poco spazio nello scacchiere bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Luca Pellegrini al Genoa!

Juventus, pressing Parma su Nicolussi Caviglia

L’ex Perugia ha diverse richieste in Serie A: Genoa, Sampdoria, Spezia e Parma. Soprattutto gli emiliani premono per mettere Nicolussi a disposizione di Liverani, con la società ducale che vuole prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. La Juventus non è intenzionata però a perdere il controllo sul baby centrocampista e vuole il controriscatto nell’operazione. La dirigenza della Continassa ha incontrato nei giorni scorsi a Milano gli agenti di Nicolussi, con l’opzione Parma che è la soluzione più gradita al talento valdostano e al suo entourage per giocare con maggiore continuità proseguendo nel percorso di crescita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma-Juventus, Pirlo: “Morata quello che cercavamo. Ecco le condizioni di Dybala”