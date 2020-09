Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Luca Pellegrini al Genoa!

Luca Pellegrini, laterale sinistro di proprietà della Juventus di Andrea Pirlo, è passato al Genoa di Rolando Maran. Il giocatore la scorsa stagione ha vestito la maglia del Cagliari

Movimenti anche in uscita per la Juventus di Fabio Paratici reduce dalla conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata in bianconero. La Vecchia Signora infatti, attraverso un comunicato, ha reso nota la partenza, a titolo temporaneo, di Luca Pellegrini, terzino sinistro ex Roma. Il giocatore vestirà la maglia del Genoa.

IL COMUNICATO