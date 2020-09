Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato avvistato a Casa Milan, quartier generale del club rossonero

Mancano ormai pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato. Ieri sera la Juventus ha pareggiato in casa della Roma generando non poche polemiche per una prestazione deludente. In tanti chiedono alla dirigenza ulteriori rinforzi per la rosa a disposizione di Andrea Pirlo e proprio in quest’ottica fa certamente scalpore la visita di Andrea Agnelli a ‘Casa Milan’. Il patron bianconero, infatti, pochi minuti fa è stato avvistato nel quartier generale rossonero. In ogni caso si tratta non di una visita di calciomercato, ma per motivi ‘politici’. La presenza di Agnelli in via Aldo Rossi era già programmata e al centro dei discorsi ci sarebbero comunque questioni relative alla Lega Serie A.