Napoli ancora in alto mare sul mercato. De Laurentiis prova a piazzare Milik al Tottenham. La situazione Koulibaly fa perdere la pazienza a Sokratis

Non è facile la situazione a Napoli in chiave mercato. Troppe le partenze annunciate e probabili, ancora nessuno però a lasciare la maglia azzurra. Milik su tutti, che per tutta l’estate è stato al centro del triangolo di mercato fra Napoli, Roma e Juventus in una girandola di punte poi saltata, e che adesso pare destinato in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, anche un terzino nel mirino di Leonardo

E’ il Tottenham a chiedere informazioni sul polacco. Il Napoli vuole cederlo ma con la formula del prestito con obbligo di riscatto, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, provando a realizzare un guadagno di 30 milioni di euro. Come vi abbiamo raccontato due giorni fa, il primo incontro fra inglesi e partenopei è stato positivo. Si attendono quindi ulteriori risvolti, magari col coinvolgimento del tecnico Mourinho e intanto gli Spurs riflettono. Occhio però anche all’ipotesi Everton per il giocatore.

Calciomercato Napoli, Psg su Koulibaly

Altro lungo capitolo di mercato è quello legato alla situazione Koulibaly, che piace al City da mesi ma che, ad oggi, pare sempre di più ipotesi superata. Per il senegalese la pista più calda è quella del Psg adesso, con Leonardo in cerca di un difensore centrale dopo l’addio di Thiago Silva e che starebbe vagliando anche l’ipotesi Rudiger. Tuttavia il lavoro del d.s. dei parigini continua in maniera costante col Napoli e, come raccolto in esclusiva, sarebbe anche ben avanzato. Rimane scontento Sokratis però, che ha riferito di non aspettare in eterno gli azzurri, ma il suo approdo a Napoli dipende esclusivamente dall’addio di Koulibaly.

Infine Vecino: unico affare in entrata all’orizzonte che non contempla ulteriori operazioni per essere portato a termine. L’Inter lo vuole cedere e lui ha già manifestato interesse per la soluzione Napoli. Quanto raccolto dalla nostra redazione va in questa direzione: si tratta, con il Napoli che gradirebbe il prestito con diritto di riscatto. Chiaro che ai nerazzurri l’obbligo sarebbe una soluzione più congeniale. La trattativa potrebbe sbloccarsi anche negli ultimi giorni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Napoli, ESCLUSIVO: blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik

Calciomercato Milan, Napoli e Roma – ESCLUSIVO: riunione per Nacho