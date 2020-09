Calciomercato Napoli, Milik offerto anche all’Everton: gli aggiornamenti

Arkadiusz Milik è in cerca di un nuovo club dopo il mancato trasferimento alla Roma: oltre al Tottenham, contatti anche con l’Everton

In attesa dei nuovi contatti col Tottenham, club attualmente più interessato alle sue prestazioni, spuntano nuovi club sulle tracce di Arkadiusz Milik. Nelle ultime ore il Napoli ha contattato l’Everton di Carlo Ancelotti per comprendere l’eventuale interesse dell’ex mister azzurro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Milik, riunione positiva col Tottenham

Per ora siamo sul piano dei sondaggi, col giocatore costretto a cercarsi una nuova sistemazione dopo il triste finale della telenovela vissuta con la Roma. Il club azzurro è pronto a rinnovare il contratto dell’ex Ajax, attualmente in scadenza nel 2021, per aprire alla soluzione in prestito (possibilmente con obbligo di riscatto) impostata nei giorni scorsi proprio con i giallorossi.

Oggi i contatti andranno avanti, nella speranza di riprendere il discorso avviato positivamente con gli Spurs a Milano due giorni fa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli: Milik, addio Roma. Ora che succede? – Ultime CM.IT

Inter e Napoli, ESCLUSIVO: blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik