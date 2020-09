Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Milik, riunione positiva col Tottenham

Riunione positiva oggi tra gli emissari del Tottenham e gli intermediari di Arkadiusz Milik: le parti si riaggiorneranno da domani

Primi passi avanti nella negoziazione che potrebbe portare Arkadiusz Milik al Tottenham. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il primo summit tra gli emissari degli Spurs presenti oggi a Milano e gli intermediari dell’attaccante ha avuto un esito positivo, ma le parti dovranno riaggiornarsi a partire da domani.

Nei prossimi giorni ci sarà un confronto che coinvolgerà il tecnico José Mourinho e il patron Daniel Levy, restio a fare grandi investimenti in queste settimane. Possibile, quindi, che si ritorni ad imbastire un affare simile a quello sfiorato con la Roma: rinnovo dell’attaccante fino al 2022 col Napoli e prestito con obbligo di riscatto.

L’agente del giocatore, David Pantak, dopo aver trascorso diversi giorni a Napoli in sua compagnia, è tornato oggi pomeriggio in Polonia. Si rimetterà in viaggio per l’eventuale summit decisivo: la sua speranza (e quella del Napoli) è che questo abbia luogo quanto prima…

