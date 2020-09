Calciomercato, il Psg ci prova per Rudiger: ‘tremano’ le big italiane

Rudiger attende soltanto l’intesa fra il Chelsea e la migliore pretendente per lasciare Londra. Su di lui le big italiane, ma il Psg preme

Potrebbe scatenarsi una piccola asta per Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea di Lampard che ha fatto capire già molto bene, con l’esclusione per ben due volte dalla formazione titolare, che il giocatore può lasciare Londra.

Su di lui, lo avevamo già anticipato, l’interesse di tre big italiane come Juventus, Milan e Napoli. Tutte alla ricerca di un centrale a buon prezzo per diversi motivi, specialmente i rossoneri che in questo periodo sono anche in emergenza, soprattutto dopo la positività di Duarte al coronavirus. Eppure la pista più calda potrebbe rivelarsi quella francese per Rudiger, con il Psg pronto a tentare l’affondo.

Infatti, come riportato da ‘RMC Sport’, a Tuchel piace il difensore ex Roma e Leonardo starebbe provando ad accontentare il suo allenatore, orfano di Thiago Silva passato proprio al Chelsea, tentando la strada del prestito con diritto o obbligo di riscatto. I Blues, però, preferirebbero monetizzare subito con una cessione che sia già definitiva.

