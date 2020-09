Calciomercato, Rudiger vuole lasciare il Chelsea | ‘Occasione’ per tre big

In Inghilterra sono sicuri: Antonio Rudiger ha deciso di lasciare il Chelsea dopo essere stato escluso anche dalla seconda partita di Premier League

Antonio Rudiger decisosi a lasciare il Chelsea, come riporta il ‘Daily Mail’, dopo che Lampard lo ha escluso anche dalla seconda gara stagionale di Premier League. Se nella prima, contro il Brigthon, era perlomeno finito in panchina, per quella contro il Liverpool il tedesco non è stato nemmeno convocato.

Calciomercato: ‘idea’ Rudiger per Milan, Napoli e Juventus

E’ chiara, dunque, la scelta del manager dei ‘Blues’ di fare del tutto a meno del centrale ex Roma, nonostante il positivo rientro dal post lockdown. Rudiger sul calciomercato rappresenta una più che interessante ‘occasione’ anche per le big della nostra Serie A, in particolar modo per Milan e Napoli – entrambe potrebbero sfidarsi in maniera concreta per Nacho del Real Madrid – ma anche per la Juventus.

I bianconeri possono farci un pensierino in caso di cessione di Rugani, ambito da un paio di club inglesi. In scadenza nel giugno 2022, le tre ‘grandi’ italiane potrebbero provarci con la formula del prestito più diritto di riscatto sui 20-22 milioni di euro, magari tramutabile in obbligo al raggiungimento di un determinato ‘traguardo’, personale o di squadra.

