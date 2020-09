Calciomercato Milan, il commento del dt rossonero Maldini sulle condizioni di Ibrahimovic prima del match con il Bodo/Glimt

Milan che affronta il Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League senza Ibrahimovic, positivo al coronavirus. Poco prima del match, ha parlato a ‘DAZN’ Paolo Maldini, dt rossonero: “Ibra sta bene, è asintomatico – ha spiegato -Era molto dispiaciuto, si trovava in una condizione fisica straripante. Vuole debellare la malattia al più presto e tornare in campo. E’ una assenza inaspettata e che pesa. C’è anche Leao che manca e la squalifica di Rebic ci mette ulteriormente in difficoltà. Senza dubbio non è il modo migliore per affrontare una gara del genere. Consigli a Colombo? Ci ha pensato il mister. In questi casi meno si parla e meglio è. E’ una occasione importante, ma lui ha una forza da adulto e spalle larghe. Non dobbiamo fargli pesare la pressione più di tanto, ma lo aspetta un compito non facile. Calciomercato? Abbiamo le idee chiare. E’ una squadra che sta bene e ha ritmo. Tutto ciò che sarà fatto sarà per migliorare la squadra, non abbiamo problemi a livello numerico. L’unico problema deriva dagli infortuni in difesa. L’assenza di Ibrahimovic non cambia le nostre strategie in attacco, tornerà presto”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Ibrahimovic scherza sul Covid: “Cattiva idea”

Calciomercato Milan, accordo totale: addio più vicino