Calciomercato Juventus, i bianconeri spingono per Chiesa: il piano per il giocatore della Fiorentina, almeno due cessioni importanti in vista, una a brevissimo

Dopo l’arrivo di Alvaro Morata in attacco, la Juventus proverà a mettere a segno almeno un altro colpo importante in zona offensiva da qui a fine calciomercato. Juventus costantemente in contatto con Chiesa e con Ramadani, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it. Il potente intermediario di mercato, a Milano, sta provando a impostare la trattativa per il giocatore della Fiorentina, oltre a tenere d’occhio altri intrecci a vario titolo. I viola hanno aperto alla cessione del giocatore, ma non vogliono contropartite. La richiesta è di solo cash, con possibilità di trovare l’accordo anche con un prestito oneroso intorno ai 15-20 milioni con successivo riscatto. La Juve, però, deve mettere a segno prima cessioni importanti per lanciare con decisione l’offensiva. Douglas Costa è ambito oltre che in Inghilterra anche in Bundesliga, dove sono stati effettuati dei sondaggi. In più, come riportato da ‘Sky Sport’, lunedì la Juventus dovrebbe trovare con Khedira l’accordo per la risoluzione del contratto. Nuovo addio molto vicino insomma.

