Calciomercato, UFFICIALE: Thiago Silva è un giocatore del Chelsea

Continua il mercato scoppiettante del Chelsea, che oltre all’attacco sta sistemando anche la difesa: ufficiale la firma di Thiago Silva

Il nome di Thiago Silva era uno dei più interessanti sul panorama internazionale dopo l’addio al PSG dopo 8 anni di vittorie. Lo status da svincolato ha attirato le attenzioni di tanti club, anche italiani come la Fiorentina, ma alla fine a spuntarla – come vi avevamo anticipato – è stato il Chelsea. Dopo le visite mediche svolte ieri a Milano, oggi è arrivata l’ufficialità: Thiago Silva è un giocatore dei Blues. La firma del brasiliano su un contratto annuale, con il club londinese che però ha l’opzione per prolungare l’accordo anche per il 2021-22.

L’ex PSG è l’ennesimo grande colpo di mercato di Abramovich dopo i vari Chilwell, Ziyech, Werner, Malang-Sarr e quello imminente di Havertz. Ecco le prime parole di Thiago Silva: “Sono molto felice di essere al Chelsea. Sono fiero di far parte di questa rosa per la prossima stagione, sono qui per vincere. Non vedo l’ora di giocare a Stamford Bridge”.