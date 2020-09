Calciomercato Napoli, contatti con l’Inter per Vecino – ULTIME CM.IT

Calciomercato Napoli, gli azzurri a caccia di un colpo a centrocampo: contatti in corso per Vecino, si tratta con l’Inter

Buone risposte per Gattuso dopo la prima vittoria in campionato del suo Napoli contro il Parma, ma una certezza. A centrocampo, serve qualcosa in più, come numero di alternative e come caratteristiche. Il profilo giusto potrebbe essere quello di Matias Vecino. Contatti in corso con l’Inter per un’operazione che avrebbe potuto andare in porto già nel corso del mese di gennaio, in quell’occasione non si concretizzò lo scambio con Allan. L’uruguaiano è molto apprezzato da Gattuso, che lo riterrebbe utilizzabile sia nella mediana a due che a tre. Opzione che stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it sta prendendo corpo nell’eventualità che il Napoli non effettui operazioni in uscita. La formula dovrebbe riguardare un prestito con diritto di riscatto, che si tramuterebbe in obbligo solamente al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Va considerato anche che il giocatore, che a fine stagione si è operato al ginocchio per un infortunio, non rientrerebbe prima del mese di novembre.

