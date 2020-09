In casa Inter potrebbe arrivare anche un nuovo difensore prima della fine del mercato. Tra i calciatori accostati c’è anche Umtiti in uscita dal Barcellona

Samuel Umtiti sembra ormai non rientrare nei piani del Barcellona e nel progetto tecnico di Ronald Koeman alla luce anche dei tanti problemi fisici che hanno spesso colpito il centrale transalpino. Secondo quanto sottolineato da 'France Football' sarebbero ben cinque le possibili destinazioni del francese in caso di addio al Barça e tra queste spunta anche un club italiano.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Napoli, ESCLUSIVO: blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik

In primo luogo ci sarebbe il Manchester United dove puntano ad arrivare ad un compagno di livello per Maguire mentre in seconda battuta c’è il Lione, sua ex squadra. Non va sottovalutata l’Inter in una eventuale operazione per il solito Lautaro Martinez, lungamente accostato al Barcellona. Chiudono il quadro Arsenal e Rennes.

