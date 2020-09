L’arrivo di Christian Eriksen all’Inter, almeno per ora, è molto vicino a essere un flop totale, soprattutto per l’incompatibilità con Conte: i nerazzurri pronti a considerare la cessione

L’Inter festeggia l’arrivo di Arturo Vidal, soprattutto Antonio Conte che lo ha desiderato a lungo prima di poterlo finalmente riabbracciare. Anche Marotta è consapevole di aver fatto un ottimo affare, ma c’è anche chi in nerazzurro difficilmente esulterà per l’approdo a Milano del cileno. Christian Eriksen nella finestra di calciomercato invernale è arrivato in pompa magna, ma al posto proprio di Vidal che invece era il prescelto di Conte. Risultato: feeling mai scoccato tra il danese e il tecnico salentino, tra panchine collezionate e un futuro totalmente incerto. E le prospettive per la prossima stagione, con l’arrivo di Vidal che era già il preferito di Conte prima dell’arrivo dell’ex Tottenham, non sembrano migliori.

Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, allo stato attuale se all’Inter dovesse arrivare un’offerta congrua, Christian Eriksen sarebbe ceduto. Il ‘problema’ è che di offerte, ufficiali o no, non ne sono mai arrivate e non sembrano esserci novità all’orizzonte. C’è stato qualche sondaggio indiretto tramite agenti e intermediari, soprattutto dalla Premier, ma poca roba. Una situazione che potrebbe cambiare negli ultimi giorni di mercato, magari causa emergenza. Di certo l’Inter non considera cessioni in prestito, ma solo a titolo definitivo o comunque con obbligo di riscatto. Ovviamente per una cifra superiore ai 27 milioni già investiti (commissioni comprese).