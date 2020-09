Calciomercato Inter, dopo Vidal non è ancora finita: il sogno di Conte

L’arrivo di Vidal all’Inter non impedisce a Conte di sperare in quello di un’altra importante pedina in saldo. Ma prima bisogna vendere

Vidal è ormai dell’Inter, ma Conte potrebbe ancora sperare nel sogno (quasi) impossibile. Si tratta di N’Golo Kanté del Chelsea, che completerebbe un centrocampo praticamente stellare con il suo arrivo a Milano. Ma l’affare resta complicato, anche se i vertici nerazzurri, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero nuovamente a lavoro sulla pista.

Marotta e Ausilio, infatti, sperano di strappare un forte sconto ai Blues rispetto ai 50 milioni richiesti precedentemente, anche perché se è vero che Lampard considera Kanté un perno della mediana, per Marina Granovskaia, n.1 del Chelsea per conto di Abramovich, il francese non è affatto considerato incedibile.

Ovvio che ad Appiano Gentile occorrerebbe comunque fare posto al centrocampista, perché nonostante l’auspicato sconto occorrerà del cash per strapparlo da Londra.

