Dopo l’arrivo di Vidal, per l’Inter è ora di sfoltire la rosa: da Candreva ad Asamoah, tanti già con le valigie in mano

L’arrivo di Arturo Vidal, diventato anche ufficiale, non sarà in ogni caso l’ultima operazione di calciomercato dell’Inter. Almeno in uscita, i nerazzurri si stanno muovendo molto: il primo nome è quello di Antonio Candreva. L’esterno romano sembra essersi convinto ad accettare la Sampdoria e i 4,5 milioni di ingaggio mentre manca l’accordo tra i club. L’Inter vorrebbe 3 milioni, i blucerchiati vorrebbero invece un po’ di sconto, ma sembrano comunque dettagli superabili in poche ore. L’addio di Candreva, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, aprirebbe le porte a Matteo Darmian, che intanto è a disposizione del Parma ma è già pronto per viaggiare verso Milano. Anche qui si tratterebbe di formalità.

Mentre il Tottenham cerca Skriniar e giudica eccessivi i 50 milioni chiesti dall’Inter, sulla fascia sinistra Asamoah aspetta novità. L’ex Juve non ha speranze di giocarsi le sue carte, anche se questa sarebbe la volontà del giocatore. Gli agenti hanno un’offerta in Serie A e una da un top campionato in Europa, si attendono sviluppi. Nainggolan, invece, è sempre sulla strada per Cagliari: Giulini lo rivuole, ma non a 15 milioni e quindi propone un prestito con diritto o obbligo a condizioni semplici da raggiungere.