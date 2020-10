La Juventus lavora anche in fase di uscita: a 4 giorni dalla fine del mercato Pirlo potrebbe veder partire un difensore

Meno quattro giorni alla fine del calciomercato e tutte le trattative provano ad imboccare il rush finale. La Juventus deve ancora completare la rosa di Pirlo, sperando in qualche occasione, e lavora anche sul fronte cessioni. Da questo punto di vista c’è da registrare l’interesse di Newcastle e Rennes per Daniele Rugani. In particolare il club transalpino starebbe spingendo per avere il difensore: si lavora ad un prestito oneroso, per una cifra tra 1,5 e 2 milioni di euro.

L’ex Empoli piace anche al Valencia, come raccontato da Calciomercato.it, ma la proposta degli spagnoli è più bassa: si parla di prestito secco. Cedendo Rugani (e anche De Sciglio), i bianconeri potrebbero così liberare spazio per provare l’affondo su Emerson Palmieri del Chelsea. Per l’italo-brasiliano, che piace anche all’Inter, i contatti vanno avanti ormai da tempo, ma senza le cessioni il mercato della Juventus è di fatto bloccato.