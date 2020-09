La Juventus lavora alla cessione di Daniele Rugani: oggi summit col Valencia, che propone un prestito secco. Emerson Palmieri ancora nel mirino

Per chiudere questa lunga sessione di calciomercato con uno o più colpi in entrata, la Juventus ha bisogno di vendere i suoi esuberi quanto prima. Uno dei calciatori nella sua lista di sbarco è Daniele Rugani, per il quale si sono mossi diversi club stranieri. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore ci sono stati importanti contatti con il Valencia, che è disposto a portare al Mestalla il centrale.

Gli spagnoli, però, a causa delle loro difficoltà finanziarie, non vanno oltre il prestito secco, una proposta che oggi valuterà Fabio Paratici. Il dirigente bianconero deve chiudere quanto prima la cessione del difensore e quella di De Sciglio per lanciare l’ultimo assalto al suo obiettivo per la corsia mancina: Emerson Palmieri, seguito anche dall’Inter. I contatti col classe ’94 vanno avanti da diverse settimane, ma senza sfoltire la rosa la Vecchia Signora non potrà affondare il colpo.

