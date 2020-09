Calciomercato Juventus, ancora in bilico il futuro di Douglas Costa: il punto sull’attaccante brasiliano

Lavoro febbrile in casa Juventus negli ultimi giorni di mercato. Fabio Paratici alle prese soprattutto con il rebus Douglas Costa, la cui cessione sarebbe la mossa fondamentale per andare poi a prendere Federico Chiesa. Situazione di stallo, però, per il brasiliano, che finora ha rifiutato tutte le offerte ricevute, tra cui, come spiegato da ‘Tuttosport’, quella di un club qatariota. Il quotidiano torinese fa il punto della situazione sull’ex Bayern Monaco, per il quale rimane in piedi l’ipotesi, proposta dal Barcellona, di uno scambio con Dembelè. I catalani sono interessati a Douglas Costa ma non intendono acquistarlo in contanti, né prenderlo in prestito. Lo scambio, fin qui, non convince la Juve, anche perché in questo modo di fatto non ci sarebbe spazio in rosa per Chiesa. Scambio che dunque rimane l’ultima carta, da giocare al fotofinish, qualora non si realizzasse lo scenario preferito dai bianconeri: la cessione di Douglas Costa altrove, magari al Manchester United.

