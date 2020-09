Rugani, Douglas Costa e De Sciglio. Sono questi i nomi dei possibili esuberi della Juventus: destinazioni e offerte: ecco la situazione

Un trittico di esuberi, tre possibilità di incasso per la Juventus. Fabio Paratici si muove soprattutto sul fronte cessioni in queste ultime ore, ad una settimana ormai dal termine del calciomercato. Rugani, Douglas Costa e De Sciglio: i moschettieri dell’esubero.

Daniele Rugani è fra i giocatori con più mercato della rosa. Soprattutto estero. Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, il difensore centrale bianconero è richiesto principalmente in Premier League, dove West Ham e Newcastle avrebbero pareggiato la corte del Leeds, di cui vi abbiamo parlato in esclusiva qualche giorno fa, anche se in Spagna l’occhio del Valencia resta vigile da mesi, anche se l’intento del club resta quello di provarci con la formula del prestito. Niente da fare invece per il Rennes, che non potrebbe permettersi l’operazione a livello finanziario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Khedira | “Oggi dovrebbe rescindere”

Ma quanto costa Rugani alle pretendenti? Paratici ha fissato il prezzo a 25 milioni, poco trattabili anche se l’elastico potrebbe non essere poi così rigido. Ecco perché il Valencia, fra le squadre più interessate al giocatore, parte comunque dietro rispetto alle squadre d’Oltremanica. E poi c’è De Sciglio, al centro di numerose vie di mercato ma ancora fermo a Torino, dove fra l’altro potrebbe rimanerci nonostante tutto.

Nonostante le voci che lo avrebbero voluto nel mirino della Roma in Italia e del Barcellona in Spagna. Per l’Inghilterra un pensiero è invece stato fatto dal Chelsea, anche se rimane più plausibile un ipotetico trasferimento in Francia, alla corte del Psg in ottica di uno scambio con Emerson Palmieri, pallino bianconero. Ma l’addio rimane comunque improbabile ad oggi.

Infine Douglas Costa. Il brasiliano ha detto no al Wolverhampton e il Manchester United non affonda il colpo. Allora appare più concreta la pista per un inserimento nel possibile, ma non facile, scambio col Barcellona che porterebbe invece a Torino Ousmane Dembelé.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, passi avanti per Chiesa | Le cifre dell’affare

Calciomercato Juventus e Inter, Alaba a zero: c’è l’accordo!