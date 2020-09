Calciomercato Juventus, passi avanti per Chiesa | Le cifre dell’affare

Il calciomercato Juventus fa passi avanti per Chiesa, ultime e dettagli sulle cifre dell’affare con la Fiorentina

Federico Chiesa e la Juventus, un matrimonio in sospeso. E’ da oltre un anno che le parti si corteggiano, i bianconeri ci provano e il talento ricambia. Ma di mezzo c’è la Fiorentina di Commisso, che non ha alcuna intenzione di divorziare a cifre ridotte. Così, se la valutazione iniziale da 70 milioni di euro sarà difficilmente raggiungibile in periodo di crisi per la pandemia ancora in atto, le parti potrebbero avvicinarsi a prezzi più contenuti ma comunque importanti. Del resto, i contatti proseguono e la volontà del giocatore è chiara: sposare il progetto juventino trasferendosi in Piemonte. Clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Chiesa dalla Fiorentina

Data la volontà del giocatore e la mitigata posizione dei viola, riporta ‘Tuttosport’, la Juventus starebbe facendo passi avanti per Chiesa. Gli incontri o i contatti con l’agente Fali Ramadani, aggiunge il ‘Corriere dello Sport’, sarebbero continui e quotidiani: per l’esterno offensivo classe 1997 sarebbe pronto un contratto da cinque anni a circa 4,5 milioni netti a stagione. Con i viola si può invece imbastire un accordo con la formula del prestito con opzione di riscatto (diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, quasi automatiche) per un esborso complessivo intorno ai 50 milioni di euro. La Fiorentina, intanto, ha messo nel mirino anche Milik, prelevabile solo dopo l’eventuale separazione dal suo costoso talento.

