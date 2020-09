Calciomercato Juventus e Inter, Alaba a zero: c’è l’accordo!

David Alaba, nel mirino anche di Juventus e Inter, è pronto a lasciare il Bayern Monaco a zero e ha già l’accordo con il prossimo club

Una lunga e difficile trattativa per il rinnovo del contratto che sembrerebbe non aver prodotto frutti. Per David Alaba quello iniziato da poco potrebbe essere l’ultimo anno al Bayern Monaco. Sarebbe questa la decisione presa dal terzino, corteggiato anche da Inter e Juventus: come riferisce ‘todofichajes.com’, il 28enne, in scadenza a fine stagione, avrebbe già comunicato alla società tedesca la volontà di andare via a fine anno.

Ma non è tutto: lo stesso Alaba saprebbe già la prossima destinazione. Lo stesso portale spagnolo, infatti, ha parlato di un accordo verbale tra l’austriaco e il Manchester United. Se le indiscrezioni fossero confermate, quindi, niente Serie A per Alaba ma un futuro in Premier League alla corte dei ‘Red Devils’ a partire dalla stagione 2021/2022.