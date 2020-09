Calciomercato Juventus, tutto su Chiesa: il piano bianconero

Calciomercato Juventus, i bianconeri decisi all’affondo per Federico Chiesa: settimana decisiva, la strategia

Ultimi giorni di calciomercato con la Juventus determinata all’affondo per Federico Chiesa. E’ lui l’obiettivo dichiarato, l’ultimo regalo per Andrea Pirlo prima della chiusura della sessione di trattative. Paratici dovrà prima trovare una sistemazione a diversi giocatori, come richiamato dal ‘Corriere di Torino’, per fare posto al talento della Fiorentina. Sul piede di partenza Rugani, cercato da West Ham e Valencia, Khedira per il quale si tratta a oltranza per la risoluzione del contratto, ma soprattutto Douglas Costa, la vera chiave dell’operazione. E’ principalmente il brasiliano che dovrà creare spazio, economicamente e non, a Chiesa. Stando a ‘Tuttosport’, la Fiorentina avrebbe rilasciato finalmente aperture importanti a un’operazione alla Morata, con prestito oneroso su base magari biennale con successivo riscatto, per complessivi 50-55 milioni di euro. Il giocatore, dal canto suo, aspetterebbe solo la chiamata dei bianconeri e lo avrebbe dichiarato apertamente alla dirigenza viola.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, si riapre pista Alonso | La situazione

Calciomercato Juventus, offerta dalla Spagna! Tutti i dettagli