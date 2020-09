Marcos Alonso ha rotto con il tecnico del Chelsea Frank Lampard. Occasione per Juventus e Inter in questi ultimissimi giorni di calciomercato

Si riapre, per Juventus e Inter, la pista che conduce a Marcos Alonso. ‘Sky Sport’ conferma le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, ovvero che è rottura totale tra il laterale spagnolo e Frank Lampard. Decisivo in tal senso il feroce scontro proprio con il tecnico dei ‘Blues’ dopo il deludente 3-3 con il West Bromwich. Lo spagnolo ex Fiorentina non è stato nemmeno convocato per la sfida di stasera col Tottenham valevole per l’EFL Cup e persa ai rigori per 6-5 da Giroud e compagni. Alonso torna così un nome possibile per nerazzurri e bianconeri, entrambi alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina.

Negli ultimissimi giorni di calciomercato potrebbe dunque scattare un super derby tra le due acerrime rivali, con il Chelsea che può aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto.

