Radja Nainggolan viaggia spedito verso il ritorno al Cagliari. Ecco i termini dell’affare

Out per la gara col Benevento a causa di una faringite, Radja Nainggolan è molto vicino al ritorno al Cagliari. Secondo ‘Sky Sport’ l’operazione dovrebbe chiudersi a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro più due giovani contropartite: Ladinetti e uno tra Biancu, Marigosu e Gagliano. Così l’affare salirebbe a quei 16-18 milioni di euro, in sostanza alla cifra necessaria ai nerazzurri per evitare una minusvalenza.

