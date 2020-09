Pavel Hapal, commissario tecnico della Slovacchia, ha parlato in conferenza stampa anche della situazione di calciomercato legata al futuro di Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter

Intervenuto in conferenza stampa, Pavel Hapal, ct della Slovacchia, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, del futuro di Milan Skriniar, difensore centrale di proprietà dell’Inter: “So che ultimamente, parlando con lui, ha avuto poco dialogo con Conte, potrebbe restare come andar via. Sempre comunicando con lui, Skriniar mi ha detto di non avere avuto note dall’Inter, quindi è probabile che rimanga in nerazzurro, anche perché l’Inter ha già lasciato andare un altro difensore”.

