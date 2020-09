Benevento-Inter, UFFICIALE: Nainggolan non convocato | Ecco perché

Nainggolan non convocato per la partita Benevento-Inter, il centrocampista belga out per una faringite

Niente sfida al Benevento per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non sarà a disposizione di Antonio Conte per il recupero della prima giornata in programma domani sera allo stadio Vigorito. L’Inter ha ufficializzato che il giocatore non ha preso parte della trasferta per via di una faringite.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

⚽️ | TRASFERTA@OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite#BeneventoInter #FCIM — Inter (@Inter) September 29, 2020

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Roma, destinazione a sorpresa per Smalling