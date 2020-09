Calciomercato, lo United ha proposto Smalling alla Lazio

Il futuro di Chris Smalling potrebbe essere di nuovo in Serie A. Oltre all’interesse di Inter e Roma, il calciatore sarebbe stato offerto alla Lazio

È ancora avvolto nel mistero il futuro di Chris Smalling. Il 30enne difensore inglese è in uscita dal Manchester United e la Roma, con in testa l’allenatore Paulo Fonseca, vorrebbe riportarlo nella Capitale. Alte, però, le richieste del club inglese per il cartellino del calciatore, richiesta vicina ai 20 milioni di euro, mentre anche l’Inter si è messa sulle sue tracce. Soprattutto se dovesse andare a buon fine la trattativa per la cessione di Milan Skriniar al Tottenham, al momento in stand by. Ma dalle colonne de ‘Il Messaggero’, spunta una indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, sta discutendo con i dirigenti dei ‘Red Devils’ il passaggio in biancoceleste del trequartista Andreas Pereira, ormai ai dettagli. E, nell’ambito di questi discorsi al dirigente capitolino sarebbe stato addirittura offerto Smalling. La proposta dello United, per il momento, è caduta nel vuoto. Ma sono giorni decisivi per il futuro del roccioso centrale.

