Calciomercato Inter, svolta Skriniar | Il Tottenham ha deciso

L’ultima settimana di mercato potrebbe riservare grandi sorprese in casa Inter, sia in entrata che in uscita. Uno degli uomini del momento, in chiave mercato, è Milan Skriniar. Il centrale slovacco non sembra aver legato particolarmente con Antonio Conte e, per questo, è considerato fra i sacrificabili dai nerazzurri. Come spiegato in precedenza da ‘Calciomercato.it’, il Tottenham ha mostrato grande interesse per Skriniar nelle ultime settimane. L’ex difensore della Sampdoria sembra essere entrato nelle grazie di José Mourinho. Ora, potrebbe essere arrivata una svolta.

Come rivelato da ‘Sky Sport’, il Tottenham avrebbe deciso di scaricare Skriniar a causa delle richieste eccessive dell’Inter. Il club londinese, parallelamente, avrebbe virato su Antonio Rudiger: il tedesco è in uscita dal Chelsea.

