Genoa, UFFICIALE: i positivi salgono a 14. ‘Trema’ il Napoli

Situazione complicata per il Genoa: dopo Perin e Schone sono risultati positivi altri 12 componenti del club rossoblu. La scoperta, il giorno dopo la partita con il Napoli, è stata ufficializzata dalla società ligure con un comunicato: Il Genoa comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid19 è salito a 14 tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

Ovviamente grande preoccupazione anche in casa Napoli, squadra che ieri ha affrontato proprio i rossoblu. Gli azzurri domani si sottoporranno al consueto giro di tamponi per verificare eventuali positività. Situazione comunque da tenere d’occhio. La gara del ‘San Paolo’ era stata posticipata di tre ore dopo la positività di Perin per permettere al club ligure un nuovo giro di test, dal quale poi è emerso il contagio anche di Schone, anche lui dispensato dalla trasferta. Oggi i nuovi test con la sgradita sorpresa che complica i piani rossoblù e anche la programmazione della Serie A.