Keita Balde è risultato positivo al Covid durante le visite mediche con la Sampdoria: il comunicato del club blucerchiato

Keita Balde è risultato positivo al Covid durante le visite mediche con la Sampdoria. A riferirlo è stato lo stesso club blucerchiato con un comunicato pubblicato poco fa sul proprio sito. Nella nota della società ligure si legge che “il Monaco ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite mediche-sportive, che non hanno evidenziato problematiche”.

Il problema è sorto quando “nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica – si legge ancora nel comunicato della Sampdoria – che lo stesso non ha avuto contatti con il ‘Gruppo Squadra’ e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo”.

Ranieri quindi dovrà attendere per poter avere a disposizione l’attaccante ex Lazio ed Inter. Keita dovrà prima guarire dal coronavirus e soltanto dopo potrà aggreggarsi alla nuova squadra”.