Calciomercato Roma, futuro Allegri | Nuovi ‘segnali’ da Parigi

Allegri torna in orbita Paris Saint-Germain complici le nuove tensioni tra Leonardo e Tuchel

La Roma pensa a Massimiliano Allegri (e a Sarri) per il dopo Fonseca, ma per il primo torna alla ribalta o potrebbe tornare a breve – in maniera concreta stavolta – il Paris Saint-Germain. In Francia, infatti, parlano di nuovi problemi e ‘scontri’ tra Leonardo e Tuchel riguardo il calciomercato. Nell’incontro molto ‘acceso’ di sabato scorso, riporta ‘soccerlink’, il tecnico ha rimarcato la sua insoddisfazione per la campagna acquisti estiva vicina ormai alla chiusura. Il tedesco, che ricordiamo non era già a favore del riscatto di Icardi, vorrebbe un centrocampista di spessore e per la difesa preferirebbe un altro profilo rispetto a Rudiger, cercato da Leonardo senza quindi la sua ‘approvazione’.

Da capire se queste nuove tensioni possano o meno portare a una rottura totale, di conseguenza al cambio di guida tecnica. In caso di divorzio di Tuchel, Allegri tornerebbe in piena orbita PSG, di più: il candidato numero uno, forse unico alla panchina dei transalpini.

A Parigi, Allegri andrebbe a guadagnare cifre importanti, non meno di 8-10 milioni a stagione, con tanti saluti alla Roma e pure all’Inter, che aveva pensato e pensa ancora a lui per il post Conte, un post probabilmente non così lontano nel tempo.

