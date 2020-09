Calciomercato Roma, il punto sull’affare Borja Mayoral – Ultime CM.IT

La Roma attende il via libera del Real Madrid per chiudere il colpo Borja Mayoral. Le ultime di CM.IT

Sono giorni decisivi per l’arrivo a Roma di Borja Mayoral, 23enne attaccante di proprietà del Real Madrid. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, c’è l’accordo tra il club giallorosso e il giocatore. I contatti sono continui e si attende ora il via libera dei ‘Blancos’ per chiudere l’operazione, che è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. Prima però il centravanti deve anche rinnovare di un ulteriore anno il proprio contratto con il Real, attualmente in scadenza nel 2021.

L’operazione è ben avviata, ma per andare a buon fine serve l’ok di Zidane, che non è ancora arrivato. Il tecnico, infatti, preferirebbe puntare sullo spagnolo e mandare Jovic in prestito. La maglia da titolare concessa al serbo contro il Betis è stata interpretata come un’ultima occasione, e la sua prestazione non ha convinto. Al momento non sono arrivate offerte in grado di convincere l’attaccante ex Eintracht, che quindi potrebbe restare al Bernabeu anche in questa stagione, a prescindere dalle opinioni di Zizou.

Dovesse andare così, l’operazione Roma-Mayoral si sbloccherebbe definitivamente: la decisione sarà presa a breve. Ai giallorossi è stato accostato anche Kalinic, che come raccontato in esclusiva ha rifiutato il Besiktas e vuole tornare all’Olimpico. L’attaccante è seguito anche dal Torino dopo l’interessamento del Tottenham di Mourinho per Belotti.

