Calciomercato Inter, ‘bomba’ Conte: “E’ l’ultimo anno”. Ecco il sostituto

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte e il possibile addio alla panchina nerazzurra al termine della stagione

Antonio Conte ‘resisterà’ sulla panchina dell’Inter solamente per altri nove mesi, fino dunque a giugno 2021. A ‘Top Calcio24’, il giornalista di fede nerazzurra Gian Luca Rossi si è così sbilanciato circa il futuro del tecnico salentino: “Comunque vada, penso che questo sia il suo ultimo anno alla guida dell’Inter. A meno che non sia davvero cambiato caratterialmente, ma non ci credo… Se dovesse vincere lo scudetto potrà sbandierarlo e ‘rimproverare’ Zhang che se lo avesse ascoltato avrebbe potuto vincerne due – ha aggiunto in diretta – Se invece non ci riuscisse, direbbe che non è stato accontentato nelle sue richieste”.

Il posto di Conte potrebbe prenderlo Massimiliano Allegri, già il candidato principe se non l’unico alla sua successione lo scorso agosto: “Allegri era stata un’opzione e continua ad esserlo”, ha concluso Rossi. Oltre a Psg e Manchester United, su Allegri adesso c’è pure la Roma di Friedkin, non soddisfatto di Paulo Fonseca.

