Entra nel vivo la trattativa tra Valencia e Juventus per Daniele Rugani: l’offerta del club spagnolo

Juventus attiva sul fronte uscite in questa ultima settimana di calciomercato. In questo senso, i due nomi più caldi sono quelli di Sami Khedira e Daniele Rugani. Il primo è ormai ad un passo dalla rescissione del contratto, mentre il difensore è sempre nel mirino del Valencia. L’interesse del club spagnolo è piuttosto concreto ed in queste ore la trattativa è entrata nel vivo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, offerta del Valencia per Rugani | Le ultime

Stando a ‘Sky Sport’, il Valencia ha presentato un’offerta per il prestito secco del difensore 26enne, con un indennizzo legato ad alcuni bonus. Il club bianconero, dal canto suo, è però pronto a privarsi del giocatore anche a titolo definitivo e si aspettava una proposta diversa da parte degli spagnoli. In altre parole, la Juve non è affatto soddisfatta dell’offerta e chiede di più. La palla passa ora nuovamente al Valencia. Sono giorni decisivi per il futuro di Rugani.

