Calciomercato, caos Juventus | Doppia grana per Pirlo

Alle difficoltà riscontrate sul campo domenica sera contro la Roma, in casa Juventus fanno da contraltare quelle sul terreno del calciomercato. Due le grane maggiori che si trova a dover affrontare la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Da un lato c’è il problema legato a Douglas Costa: l’esterno offensivo brasiliano è considerato un esubero, ma stentano ad arrivare offerte importanti per lui, che ha rifiutato alcune destinazioni facendo infuriare Pirlo. La sua mancata cessione, infatti, blocca l’arrivo di Chiesa dalla Fiorentina, pupillo del tecnico. Sul tema è arrivata anche la sentenza del giornalista tifoso juventino Benny Nicolini in diretta tv su ‘Top Planet’: “Se qualcuno avesse voluto prendere Douglas Costa lo avrebbe già fatto. Ormai mi pare chiaro che resterà alla Juventus”.

Dall’altro lato c’è sempre il discorso legato a Paulo Dybala. Stando a quanto riportano i quotidiani torinesi, ci sarebbe sempre più gelo tra le parti. L’attaccante argentino vuole rinnovare il contratto con il raddoppio dell’ingaggio da 7,5 a 15 milioni di euro a stagione. La Juve non ha intenzione di avvicinarsi a quella cifra nemmeno con i bonus e spera che qualche top club europeo possa farsi avanti con un’offerta da almeno 80 milioni, magari già a gennaio.

