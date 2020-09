Calciomercato Juventus, i bianconeri preparano il doppio affare dalla Premier League: altri due regali per Pirlo

Il sogno di mercato della Juventus negli ultimi giorni di trattative si chiama Federico Chiesa, ma i bianconeri non si fermano certo al giocatore della Fiorentina. Paratici è intenzionato a completare altrimenti la rosa dei campioni d’Italia, per consegnare a Pirlo una squadra il più possibile competitiva. Si continua a lavorare per innesti sulle fasce difensive e per trovare un’altra punta. Sulla sinistra, occorre trovare un’alternativa all’infortunato Alex Sandro, che al momento come ricambio di ruolo ha il solo giovane Frabotta. Ecco dunque che torna d’attualità la pista Emerson Palmieri, intenzionato a lasciare il Chelsea e intrigato dalla possibilità di vestire la maglia bianconera, come riportato da ‘La Stampa’, con i Blues che aprono alla cessione. Il quotidiano torinese inoltre riferisce del nuovo avvicinamento di Moise Kean, per il quale si tratterebbe di un ritorno dopo la partenza della scorsa estate. Soluzione, quella del giovane attaccante, molto gradita ai bianconeri per motivi di lista, non andando a occupare ulteriori slot di quella principale. L’Everton, una volta trovato il sostituto, potrebbe acconsentire alla partenza.

