Secondo il sito spagnolo, le scelte tecniche di Andrea Pirlo avrebbero suscitato i primi malumori all’interno della Juventus

Quattro punti in due giornate, arrivati con una prestazione molto buona contro la Sampdoria e con una decisamente sottotono contro la Roma. Le prime uscite della Juventus di Andrea Pirlo hanno messo in mostra tutte le incertezze tipiche di un cantiere aperto, figlie anche delle scelte tecnico-tattiche dell’allenatore bianconero. Le due panchine di Rodrigo Bentancur, ad esempio, non sono passate inosservate nemmeno in Spagna, dove il centrocampista uruguaiano può vantare diversi estimatori.

Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: mal di pancia Bentancur

Secondo ‘Don Balon’, l’ex Boca Juniors avrebbe già manifestato i primi sintomi di un mal di pancia, al punto che si sarebbero rimessi in moto i contatti con il Barcellona. Il club catalano è un estimatore di vecchia data del centrocampista che, stando al sito spagnolo, si sarebbe addirittura offerto ai blaugrana. Sulle sue tracce in passato c’è stato anche il Real Madrid, ma se nel corso della stagione le scelte di Pirlo dovessero penalizzarlo, potrebbe spingere per il trasferimento agli ex rivali di Cristiano Ronaldo.

