Domenica scorsa contro la Roma si è rivisto in panchina Paulo Dybala. L’andamento della gara, con la Juventus sotto di un gol e di un uomo, ha sfavorito il suo ingresso in campo anche solo per qualche minuto. Nella conferenza stampa post partita il tecnico Andrea Pirlo aveva parlato così dell’attaccante argentino: “E’ la prima settimana che si allena con noi, viene da due mesi di stop: deve solo migliorare la forma fisica. Poi lo terremo in considerazione”. Quest’ultima frase, secondo ‘Sport Mediaset’, sarebbe quella chiave per fotografare il rapporto tra tecnico e giocatore. La ‘Joya’ non è una pedina fondamentale, ma solo ‘uno da prendere in considerazione’. Parole che di certo non avrebbe speso per Ronaldo. Ma c’è di più.

La Juventus sarebbe irritata dalle alte richieste economiche di Dybala, che vuole diventare il secondo giocatore più pagato dopo appunto CR7, a due anni dalla scadenza dell’attuale contratto. Insomma, il suo futuro in bianconero resta molto in bilico. Tanto che anche i bookmaker sono pronti a scommettere sulla sua cessione: la quota è stata abbassata a 5 con la Liga come ipotesi più calda visti gli interessamenti passati di Barcellona e Real Madrid. Staremo a vedere.

