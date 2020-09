Juventus, problemi sull’affare Han | Violate norme ONU

Sorgono dei problemi nell’affare che ha portato Han Kwang-Song all’Al Duhail: violate le sanzioni internazionali contro la Corea del Nord

Nello scorsa sessione di mercato di gennaio, la Juventus aveva trovato un accordo da 7 milioni di euro con l’Al Duhail per il trasferimento di Han Kwang-Song. L’attaccante nordcoreano, prelevato dal Cagliari e subito venduto dai bianconeri, dopo un fugace passaggio in Serie A sta continuando la propria carriera in Qatar. Come riportato da ‘L’Equipe’, nel recente rapporto del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, infatti, è stata riscontrata una violazione delle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord.

Secondo gli esperti del Consiglio di Sicurezza, il trasferimento viola le risoluzioni delle Nazioni Unite che proibiscono ai nordcoreani di lavorare in paesi esteri.

