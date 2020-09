Dopo l’inizio scoppiettante in Liga il Barcellona vorrebbe provare a blindare Ansu Fati. Il gioiellino spagnolo ha una clausola speciale

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un clamoroso scambio tra Dybala e Ansu Fati dietro la regia sapiente di Jorge Mendes. Si tratta però di una soluzione al momento molto complicata vista la ferma volontà del Barcellona di trattenere ancora per molto tempo in Catalogna il giovanissimo gioiello spagnolo che ha peraltro iniziato la stagione con una straordinaria doppietta da trascinatore assoluto. Impatto devastante per Ansu Fati, passato proprio nella scuderia di Mendes. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Sotto contratto fino a giugno 2022, l’esterno 17enne ha anche una forte clausola rescissoria che per ora mette al sicuro da eventuali assalti. Il Barça però secondo il ‘Mundo Deportivo’ potrebbe usufruire di una sorprendente clausola presente nell’accordo che permetterebbe ai catalani di prorogare unilateralmente il contratto del suo protetto per altri due anni, ovvero fino al 2024. Una situazione che non piace particolarmente a Mendes.

