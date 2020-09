Dalla Spagna riportano come la Juventus sia in vantaggio nella corsa per accaparrarsi Alex Luna: astro nascente del calcio argentino

I bianconeri hanno raggiunto uno status di club d’élite con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha portato la società piemontese in una dimensione successiva a livello di follower. Nei giorni immediatamente seguenti alla presentazione del portoghese, Andrea Agnelli aveva fissato l’obiettivo successivo della Juventus: trovare un CR7 con tutta la carriera davanti. E, da allora, è iniziata la caccia ai nuovi astri nascenti del calcio mondiale: dalla Spagna, riportano che i bianconeri sarebbero in vantaggio per uno dei talenti più interessanti del calcio argentino.

Come rivelato da ‘Don Balon’, infatti, sarebbe la Juventus ad essere in vantaggio per Alex Luna: talento classe 2004 dell’Atletico Rafaela. Il trequartista argentino viene paragonato a Messi, tanto da essersi guadagnato il soprannome di ‘Nuevo Diez’, mentre il suo riferimento è Neymar. Nella terra di Maradona sembra essere considerato la ‘next big thing’ e, per questo, su di lui ci sarebbero già club come Real Madrid, Barcellona, Milan e Atletico Madrid. Nonostante la grande concorrenza, i bianconeri sarebbero i favoriti ad aggiudicarsi Alex Luna: il fantasista rimarrebbe in Argentina fino al compimento dei 18 anni e, poi, arriverebbe a Torino.

