Calciomercato, nessuno aiuta la Juventus | Retroscena sull’affare sfumato

Retroscena in ottica calciomercato Juventus per quanto riguarda Luis Henrique. Sfumato ufficialmente il trasferimento in bianconero

Venerdì scorso Luis Henrique ha firmato un contratto che lo legherà al Marsiglia per le prossime cinque stagioni. L’attaccante esterno brasiliano classe 2001 si è trasferito in Francia dal Botafogo (via Tres Passos) per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Ma il suo futuro sarebbe potuto essere in Serie A. Il suo nome era finito sul taccuino della Juventus ma, come rivelato da ‘France Football’, il CFO bianconero Paratici non avrebbe trovato un club ‘amico’ disposto a tesserarlo in prestito dal momento che essendo extracomunitario non avrebbe potuto accasarsi subito a Torino. Uno stallo che ha permesso all’OM di inserirsi e di chiudere l’affare.

