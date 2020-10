Disposizione della Regione Campania in vista di Juventus-Napoli, gli azzurri non partono per Torino

Il Napoli non parte per Torino. La clamorosa notizia è giunta stasera dopo i casi di positività riscontrati tra i campani e due tesserati della Juventus. La disposizione proviene dalla Regione Campania, che ha dunque deciso di bloccare la partenza degli azzurri verso la città piemontese, dove domani sera è in programma il big match di Serie A.

Come raccolto da Calciomercato.it, il Napoli era pronto a recarsi a Capodichino per salire sul charter che alle 19:45 avrebbe dovuto portare il gruppo di Gattuso a Torino per la sfida contro la Juventus ma l’Asl di Caserta ha bloccato il viaggio degli azzurri per il rischio epidemiologico. A questo punto s’attende l’ufficialita’ della Lega ma Juventus-Napoli non si giocherà. Il gruppo-squadra del Napoli, dopo le positività di Zielinski ed Elmas, è in isolamento fiduciario.

