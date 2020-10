Bakayoko-Napoli, le ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it

Dopo l’accelerazione che Calciomercato.it vi ha raccontato ieri, nella giornata di oggi nuovi ed intensi contatti tra il Napoli ed il Chelsea per far approdare in azzurro Tiémoué Bakayoko. L’intermediario della trattativa, Federico Pastorello, è arrivato in Italia per cercare di trovare una quadratura per un closing che sembra sempre più vicina.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono lavori in corso ancora su alcuni dettagli, legati sempre allo stipendio del calciatore ed alla ripartizione dello stesso tra il club londinese e quello azzurro, ma di fatto si lavora sui dettagli.

Salvo colpi di scena, al momento inattesi, Bakayoko (a lungo obiettivo del Milan) potrebbe già stasera avere tra le mani il biglietto per tornare in Italia. Si tratta solo di dettagli e Gattuso avrà a disposizione il mediano di cui ha bisogno per completare il reparto dopo l’addio di Allan. Il rapporto, inoltre, tra Chelsea e Napoli, dopo l’affare Jorginho, è positivo e ciò sta favorendo la chiusura dell’affare in tempi rapidi. Ufficialità attesa dalle parti di Castel Volturno già nelle prossime ore.

