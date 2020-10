Scontro tra Juventus e Napoli registra un nuovo fronte: come previsto i bianconeri si sono presentati regolarmente allo stadio

Nessuna sorpresa, tutto come previsto. La Juventus si è presentata regolarmente all’Allianz Stadium per disputare la partita con il Napoli, nonostante gli azzurri non siano partiti per Torino come da disposizione dell’ASL locale. Lo scontro si fa sempre più acceso quindi con la presenza dei calciatori juventini e degli arbitri che porteranno molto probabilmente al 3-0 a tavolino a favore della squadra di Pirlo. Una decisione verso la quale il Napoli presenterà ricorso e che sposterà la battaglia nelle aule del tribunale federale.

Intanto la Juventus si comporta come se fosse una qualsiasi vigilia di match. Formazione consegnata agli arbitri e l’attesa di 45 minuti come da regolamento: poi sarà constata l’assenza del Napoli e la palla passerà al giudice sportivo. Intanto domani è previsto un confronto tra il ministro dello Sport, Figc e Lega in cui si discuterà anche di questo caso. Spadofora ha già spiegato che le decisioni in merito al campionato spetteranno alle componenti sportive.