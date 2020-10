Juventus-Napoli, ultimatum della Lega agli azzurri

Bufera su Juventus-Napoli dopo la decisione dell’Asl partenopea di impedire la partenza degli azzurri: la Lega dà un ultimatum ai partenopei

E’ caos assoluto per Juventus-Napoli. La decisione dell’ASL di non far partire gli azzurri ha provocato un terremoto in un mondo che, dopo il caso Genoa, era intervenuto con un nuovo documento sulla gestione dei casi Covid nelle formazioni di Serie A. Tutto inutile stando alla decisione dell’autorità sanitaria napoletana, ma la Lega non ci sta.

Stando a quanto riportato dal ‘corriere.it’, infatti, in serata sarebbe arrivata una comunicazione al Napoli che sa di ultimatum. Gli azzurri devono presentarsi domani all’Allianz Stadium pena la sconfitta a tavolino. Una decisione che, ovviamente, non va giù al club di De Laurentiis che è pronto a fare ricorso. Anche perché, la decisione dell’ASL è di mettere in isolamento fiduciario tutto il club azzurro. Situazione ancora in divenire, in attesa di una comunicazione ufficiale della Lega Serie A per confermare (o rinviare) il match di domani sera.