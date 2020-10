E’ praticamente fatto il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus. L’esterno italiano sarà un nuovo rinforzo per i bianconeri di Andrea Pirlo

Ci siamo, Federico Chiesa sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Non ci sono mai stati dubbi: l’esterno italiano voleva vestire il bianconero e così sarà. Il club campione d’Italia sta ultimando gli addii di Douglas Costa, verso il Bayern Monaco, e De Sciglio, verso il Lione così da poter accogliere Chiesa.

L’intesa è praticamente totale: mancava l’accordo per il rinnovo del contratto con la Fiorentina, propedeutico al prestito biennale, e le parti hanno deciso di venirsi in contro.

Federico Chiesa diventerà dunque un giocatore della Juventus per una cifra complessiva di circa 50 milioni di euro e sbarcherà a Torino in prestito biennale con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni (piuttosto facili da raggiungere). Andrea Pirlo avrà dunque il suo nuovo esterno per il 3-4-2-1. Sono attesi adesso gli ultimi passaggi formali per il via libera – come confermano anche indiscrezioni di Calciomercato.it – alle visite mediche per la mattinata e la firma sul contratto.

