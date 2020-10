Calciomercato Juventus, volata finale con la Fiorentina per Federico Chiesa: il giocatore può sbarcare in bianconero con una nuova formula

Giornata che può essere fondamentale per il futuro di Federico Chiesa. Juventus più vicina al colpo e Fiorentina che sta accelerando per Callejon e Milik, come anticipato ieri dalla redazione di Calciomercato.it. L’accordo tra Chiesa e i bianconeri esiste da tempo, si avvicina anche quello tra i campioni d’Italia e la Fiorentina, ma manca ancora qualche tassello. I viola hanno ormai acconsentito a un’operazione complessiva tra i 50 e i 60 milioni di euro dilazionata su più stagioni, la Juventus vorrebbe però prima procedere alle cessioni. I bianconeri, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno parlato con i gigliati anche di De Sciglio, ma c’è stato un nulla di fatto. E restano in bilico Khedira (niente rescissione, respinte tutte le proposte di buonuscita) e Douglas Costa. Anche senza gli addii di questi giocatori però i bianconeri potrebbero andare fino in fondo. Si tratterebbe a quel punto di dilazionare l’investimento su tre-quattro anni e trovare formule più articolate, la Fiorentina vorrebbe il prestito biennale con obbligo di riscatto.

