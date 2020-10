Calciomercato Juventus, futuro Chiesa | Rivelazione di Antognoni

Prima del match tra Fiorentina e Sampdoria, Antognoni ha parlato del possibile passaggio di Chiesa alla Juventus: “È pericoloso per i tifosi”

A tre giorni dalla chiusura del calciomercato, tutti i riflettori sono puntati su Federico Chiesa ed il suo possibile approdo alla Juventus. L’attaccante questa sera sarà impegnato all’Artemio Franchi, dove sfiderà la Sampdoria in quella che potrebbe essere la sua ultima gara in maglia viola. Un’eventualità alla quale, come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, la Fiorentina si starebbe preparando: i gigliati hanno messo nel mirino il doppio colpo Callejon-Milik. Prima del match, Giancarlo Antognoni ha parlato del figlio d’arte.

Il dirigente viola, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha dichiarato: “Chiesa è un calciatore importante e determinante. È un ragazzo che abbiamo adottato e ci auguriamo che possa rimanere. Vediamo cosa succederà in questi tre giorni che mancano alla fine del mercato. Difficile per i tifosi vederlo alla Juventus? Ci sono stati anche passaggi in direzione inversa, dalla Juve alla Fiorentina, ma è chiaro che per i tifosi è più pericoloso il passaggio in bianconero. Anche i tifosi, però, hanno capito che oggi i giocatori si gestiscono da soli. Fascia di capitano oggi? Non si tratta di un regalo d’addio”.

